On This Day, Aug. 29: Hurricane Katrina devastates Gulf Coast

On Aug. 29, 2005, Hurricane Katrina slammed ashore on the Gulf Coast, inflicting severe damage in New Orleans and along the coastlines of Alabama, Mississippi and Louisiana.
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