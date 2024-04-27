В паблике Костомукши удалили скандальные фотографии с шевронами «Груз 200 мы вместе» на школьниках

Настоящей информационной бомбой стал пост в группе «Костомукшского городского округу» от 16 апреля. Пост был посвящен встрече в музее воинской славы Пушкинской школы Костомукши кадетов-девятиклассников с участников СВО.
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