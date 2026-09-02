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Трамп заявил об уничтожении 28 кораблей США в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября

Вооружённые силы США вывели из строя 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью подкасту Lt.

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