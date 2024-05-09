Посол РФ: Япония пытается стереть из памяти вину США за атомные бомбардировки

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что японское руководство может проводить "целенаправленную и лицемерную" политику по "вытравливанию" из исторической памяти народа ответственности Вашингтона за атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки.