Хотите пенсию в 100 тысяч? Депутат Бессараб раскрыла, что для этого надо

Бессараб рассказала, как получать пенсию по 100 тысяч рублей ежемесячно.Хочешь пенсию в 100 тысяч рублей? Тогда придётся всю жизнь получать высокую зарплату официально.
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