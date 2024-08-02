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SPLETNIK

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"Не позорить ни мужа, ни себя". Иосиф Пригожин записал видеообращение к Татьяне Бакальчук на фоне скандального развода

"Не позорить ни мужа, ни себя". Иосиф Пригожин записал видеообращение к Татьяне Бакальчук на фоне скандального развода

Продюсер Иосиф Пригожин записал видеообращение к владелице Wildberries Татьяне Бакальчук, в нём он заявил, что им нужно договариваться и не разводиться, иначе она не сможет через несколько лет "смотреть в глаза своим детям".

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Кореячка стала бакальчук выйдя за муж за русского.
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