В Смоленске на Краснинском шоссе после жалоб горожан обустроили дорогу к остановке

Долго время смоляне добирались к остановке общественного транспорта через песок, заросли и камни Дорожку на месте стихийной тропы, которую проложили сами горожане, оборудовали на Краснинском шоссе в Смоленске.
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