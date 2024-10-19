Хен Кугель: Лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову

Яхья Синвар, возглавлявший политбюро ХАМАС, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, проводившего его вскрытие.
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