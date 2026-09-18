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Аргументы и Факты

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Электронное голосование на избирательных участках Москвы проходит штатно

Электронное голосование на избирательных участках Москвы проходит штатно

Терминалы электронного голосования на избирательных участках Москвы работают штатно. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

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