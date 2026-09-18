Электронное голосование на избирательных участках Москвы проходит штатно

Терминалы электронного голосования на избирательных участках Москвы работают штатно. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.
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