Фернандо Алонсо: Aston Martin не обращала внимания на результаты конкурентов на тестах

Фернандо Алонсо: Aston Martin не обращала внимания на результаты конкурентов на тестахAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо, комментируя итоги предсезонных тестов в Бахрейне, заявил, что Aston Martin прибавила по сравнению с прошлым годом.
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