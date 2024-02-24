Фернандо Алонсо: Aston Martin не обращала внимания на результаты конкурентов на тестах

Фернандо Алонсо: Aston Martin не обращала внимания на результаты конкурентов на тестахAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо, комментируя итоги предсезонных тестов в Бахрейне, заявил, что Aston Martin прибавила по сравнению с прошлым годом.