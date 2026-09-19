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Татар-информ

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По итогам двух дней голосования явка на выборах в Госдуму по РФ превысила 44%

По итогам двух дней голосования явка на выборах в Госдуму по РФ превысила 44%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Явка на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва по итогам двух дней голосования составила 44,38%.

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