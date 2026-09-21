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Как налоговая видит ваш бизнес в 2026 году: новые критерии риска и способы самопроверки

Как налоговая видит ваш бизнес в 2026 году: новые критерии риска и способы самопроверки

За последние пару лет произошло то, о чем многие предприниматели предпочитали не думать: налоговые органы превратились из контролеров, приходящих с проверкой раз в несколько лет, в систему, наблюдающую за бизнесом практически непрерывно.

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