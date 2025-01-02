Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине

да и ильича гнать из мавзолея!

Александр Рожков

На вашей, буржуйской, лживой стороне, Артем точно бы не выступал. А письмо это фальшивка, коих при ельцине наклепали не меряно... https://www.kp.ru/daily/27541.5/4807431/