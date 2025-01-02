У историка Александра Дюкова обсуждали на днях письмо товарища Артёма его близкому другу, Владимиру Ленину.
Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине
Комментарии
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Андрей
да и ильича гнать из мавзолея!
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14 час.
Александр Рожков
На вашей, буржуйской, лживой стороне, Артем точно бы не выступал. А письмо это фальшивка, коих при ельцине наклепали не меряно... https://www.kp.ru/daily/27541.5/4807431/
Кто и как создавал антироссийский проект «Украина»: Первый «бандеровский» учебник истории напечатали еще при Горбачеве
kp.ru -
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13 час.
Александр Рожков
https://rutube.ru/video/6307846ee48c5a58d560b103293fb89f/?r=plemwd
Евгений Спицын - Украинизация в СССР
RUTUBE
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13 час.
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