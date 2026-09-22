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Лавров обвинил западные СМИ в распространении фейков о российских дронах над ЕС

Лавров обвинил западные СМИ в распространении фейков о российских дронах над ЕС

Западные медиа безосновательно возлагают вину на Россию за появление дронов в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Диалог о фейках», его слова привели «Известия» .

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