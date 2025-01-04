MWM: ни один истребитель пятого поколения не сравнится с Су-57 по испытанности

Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.
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