Структуры «Газпрома» распродают напрочь зарубежные активы

Структуры компании “Газпром” решили продать свои зарубежные активы. Три дочерние компании холдинга – “Газпром капитал”, “Газпром интернэшнл лимитед” и “Газпром интернэшнл проджектс” выставили на аукцион активы, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах.
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