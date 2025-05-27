В Приангарье женщина погибла, выпав из автомобиля во время ДТП

25 мая в Боханском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 45-летняя женщина. Авария случилась около полуночи на 10-м километре трассы «Бохан-Тихоновка», когда 39-летний водитель Toyota Premio, двигаясь в сторону Бохана, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
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