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Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили

Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили

  Руководитель Zecurion Ульянов объяснил критику Дуровым WhatsApp конкурентной борьбой Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал  Руководитель Zecurion Ульянов объяснил критику Дуровым WhatsApp конкурентной борьбой Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал призыв основателя Telegram Павла Дурова держаться подальше от мессенджера WhatsApp, который предприниматель считает небезопасным.

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