ЦИК: «Грузинская мечта» набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней

В субботу в Грузии завершились парламентские выборы, ЦИК объявил их состоявшимися. В воскресенье продолжается подсчет голосов: по предварительным данным лидирует правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», находящаяся у власти уже 12 лет.