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WhatsApp готовит собственное облачное хранилище резервных копий для iOS

WhatsApp готовит собственное облачное хранилище резервных копий для iOS

Функция проходит тестированиеЕщё в апреле стало известно, что WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям Android создавать резервные копии своих чатов WhatsApp в собственном зашифрованном облачном хранилище.

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