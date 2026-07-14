WhatsApp готовит собственное облачное хранилище резервных копий для iOS

Функция проходит тестированиеЕщё в апреле стало известно, что WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям Android создавать резервные копии своих чатов WhatsApp в собственном зашифрованном облачном хранилище.
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