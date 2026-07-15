Исследование показало отличия восприятия соотношения худобы и привлекательности у мужчин

Когда мужчина оценивает женское тело, его взгляд не скользит по фигуре равномерно — он выстраивает строгую иерархию, начиная с торса, затем переходя к ногам и только в последнюю очередь обращая внимание на руки, однако при этом его представления о худобе почти полностью совпадают с мнением других мужчин .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии