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Исследование показало отличия восприятия соотношения худобы и привлекательности у мужчин

Исследование показало отличия восприятия соотношения худобы и привлекательности у мужчин

Когда мужчина оценивает женское тело, его взгляд не скользит по фигуре равномерно — он выстраивает строгую иерархию, начиная с торса, затем переходя к ногам и только в последнюю очередь обращая внимание на руки, однако при этом его представления о худобе почти полностью совпадают с мнением других мужчин .

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