Водка — детская забава: ученые забраковали популярный среди россиян напиток Ирэн Орлонская Если вы не можете начать день без сладкого кофе, стоит обратить внимание на результаты нового исследования японских ученых.
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