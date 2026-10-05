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Economist: мир столкнулся с дефицитом сжиженного природного газа

Economist: мир столкнулся с дефицитом сжиженного природного газа

Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), пишет The Economist. Издание отмечает, что, например, на фоне конфликта на Ближнем Востоке Катар отгрузил на 536 партий СПГ меньше, чем годом ранее.

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