Предсказавший Майдан шаман ответил, что будет с Россией к середине века

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Якутский шаман Савей предсказал перед своей смертью, что Европа столкнется с гуманитарной катастрофой из-за беженцев, а Россия к середине века станет могущественной и богатой державой.
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