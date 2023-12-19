Сериал «Слово пацана»: некоторые факты и интересные моменты

Многие россияне изменили приоритеты в декабре 2023 года. Пока одни с нетерпением ждут 31 декабря, чтобы традиционно загадать заветное желание под бой курантов, другие отсчитывают дни до даты X, когда в кинотеатрах Start и Wink выйдет финальный эпизод сериала, уже ставшего культовым, сообщает StarHit.