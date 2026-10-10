Countryman в новой версии для бездорожья: что это за автомобиль

У Mini появилась новая модификация кроссовера Countryman – Untamed Edition. По сути, это более внедорожная версия модели: дорожный просвет больше, есть защитные элементы, а оформление прямо намекает на готовность к приключениям.
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