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Китай испытал на орбите 400-вольтовую энергосистему для космических аппаратов — она станет основой лунных экспедиций

Китай испытал на орбите 400-вольтовую энергосистему для космических аппаратов — она станет основой лунных экспедиций

Новая архитектура электропитания успешно прошла все орбитальные испытания на грузовом корабле Tianzhou-10 и должна обеспечить энергией лунную базуКитай завершил первые в мире орбитальные испытания 400-вольтовой системы электропитания для космических аппаратов.

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