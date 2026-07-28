Китай испытал на орбите 400-вольтовую энергосистему для космических аппаратов — она станет основой лунных экспедиций

Новая архитектура электропитания успешно прошла все орбитальные испытания на грузовом корабле Tianzhou-10 и должна обеспечить энергией лунную базуКитай завершил первые в мире орбитальные испытания 400-вольтовой системы электропитания для космических аппаратов.
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