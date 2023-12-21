Sohu: Украина – большая беда и большая обуза для Запада

«Поражение Украины – это большой провал для ЕС. Продолжит ли Европа после этого вводить санкции против России или вернётся к диалогу с ней? Сейчас те европейские страны, которые поддерживают хорошие отношения с Соединёнными Штатами, твёрдо выступают за то, чтобы Украина продолжала воевать.