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Регионы России

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Автобус с туристами перевернулся на трассе Анталья – Испарта в Турции

Автобус с туристами перевернулся на трассе Анталья – Испарта в Турции

В салоне находились 23 пассажира, из которых 17 получили травмы, один пострадавший находится в критическом состоянии.

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