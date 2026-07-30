Атакован СПГ-танкер в порту Египта, звено логистики в Иордании и цели в Эр-Рияде Американская боевая авиация в очередной раз нанесла удары по целям на те.
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Атакован СПГ-танкер в порту Египта, звено логистики в Иордании и цели в Эр-Рияде Американская боевая авиация в очередной раз нанесла удары по целям на те.
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