Американские авиакомпании приостанавливают полеты на Гаити из-за обстрелов самолетов

В Гаити произошел инцидент с обстрелом третьего по счету американского гражданского самолета. Как сообщает агентство Reuters, компания American Airlines приняла решение приостановить все рейсы в эту страну до 12 февраля, подтверждая информацию о том, что один из её самолетов, вылетевший из Порт-о-Пренса, позднее обнаружил пулевое повреждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии