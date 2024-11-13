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Американские авиакомпании приостанавливают полеты на Гаити из-за обстрелов самолетов

Американские авиакомпании приостанавливают полеты на Гаити из-за обстрелов самолетов

В Гаити произошел инцидент с обстрелом третьего по счету американского гражданского самолета. Как сообщает агентство Reuters, компания American Airlines приняла решение приостановить все рейсы в эту страну до 12 февраля, подтверждая информацию о том, что один из её самолетов, вылетевший из Порт-о-Пренса, позднее обнаружил пулевое повреждение.

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