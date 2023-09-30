Глава LVMH Бернар Арно находится под следствием по делу о сделках с российским бизнесменом

Прокуратура Парижа ведет расследование в отношении генерального директора LVMH Бернара Арно о финансовых сделках с участием российского бизнесмена Николая Саркисова, являющимся совладельцем компании "РЕСО-Гарантия"Французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на французское подразделение финансовой разведки Tracfin, что Саркисов купил недвижимость на альпийском курорте с помощью кредита Арно.
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