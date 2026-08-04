Костылева, Лазарев, Фефелова и Валов заявлены на этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Стала известна заявка сборной России на юниорский этап Гран-при ISU по фигурному катанию в Бангкоке. В заявку попали одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, а также танцоры Мария Фефелова — Артём Валов.
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