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Костылева, Лазарев, Фефелова и Валов заявлены на этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Костылева, Лазарев, Фефелова и Валов заявлены на этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Стала известна заявка сборной России на юниорский этап Гран-при ISU по фигурному катанию в Бангкоке. В заявку попали одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, а также танцоры Мария Фефелова — Артём Валов.

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