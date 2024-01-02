В Тверской области продолжается новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз»

В новогодние и рождественские праздники полицейские отдела МВД России по Калининскому району, и представители Общественного совета подготовили подарки для детей из малообеспеченных многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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