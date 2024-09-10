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СВО недоделанных дел. Ядерная триада не помогла: Победить без новой мобилизации не получится

СВО недоделанных дел. Ядерная триада не помогла: Победить без новой мобилизации не получится

Коллаж Царьграда837 прочтений Сегодня Заполонившие страну мигранты, удары американскими ракетами по русским городам и возможная мобилизация — три главных вопроса, которые будоражат наше общество в начале нынешней осени.

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Комментарии
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Николай Галыгин
Афтор видно не в курсе ,что перманентная мобилизация давно уже идет,каким образом объяснять ни буду- В.Т.
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6 час.

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