Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине. Какое вооружение под ударом?

Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции© РИА Новости / Павел ЛисицынСегодня 1,3K прочитали Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.