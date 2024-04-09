ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины

В Евросоюзе предварительно согласовали ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины. Несмотря на то, что беспошлинный ввоз товаров продлили до июня 2025 года, европейские депутаты теперь установили потолок по объему поставок.
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