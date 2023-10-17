Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Никто не хочет войны. Война неизбежна?

Никто не хочет войны. Война неизбежна?

Конфликт грозит выйти за пределы Израиля и сектора Газа Валерий Панов Ближневосточный регион стоит на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, отметил по итогам закрытого заседания СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

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