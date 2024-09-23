Назаров о предсезонке НХЛ: «Смотреть КХЛ гораздо интереснее. Спорт и хоккей у нас развиваются, люди сплачиваются вокруг национального лидера. Победа будет за нами»

«Выходные в КХЛ получились событийными, а сегодня и вовсе сразу несколько топ-матчей. Команды постепенно вкатились в сезон, хотя у некоторых по-прежнему заметны проблемы с выходом из-под нагрузок и сыгранностью.
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