А Вы страдаете из-за "отцовского вопроса"? Пройдите небольшой тест и узнаете

Раз за разом выбираете не тех партнеров, не можете наладить семейную жизнь, не получается выстроить карьеру… Все это может быть следствием психологической травмы, которую в детстве нанес Вам папа, даже если сам того не желал.
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