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Свежие комментарии

Западные СМИ. Без свободы слова?

Западные СМИ. Без свободы слова?

Работа мейнстримных западных СМИ не похожа на журналистику, а их редакционная политика «буквально вросла в определённую точку зрения по определённым темам», считает гость Афшина Раттанзи независимая американская журналистка Натали Моррис.

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