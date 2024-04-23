Западные СМИ. Без свободы слова?

Работа мейнстримных западных СМИ не похожа на журналистику, а их редакционная политика «буквально вросла в определённую точку зрения по определённым темам», считает гость Афшина Раттанзи независимая американская журналистка Натали Моррис.
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