Суд отправил начальник автобусного парка «Пермгорэлектротранса» в СИЗО до 31 декабря

Ему вменяется статья в получении взятки в крупном размере.Сегодня в Перми началось судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении Сергея Семушина начальника автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс».
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