По методичке "цветной" революции: Протестующие в Грузии готовили провокацию против полицейских

МВД Грузии раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских. "Организаторы акций планировали устроить так называемый перформанс, в частности, осуществить инициирование насильственных действий со стороны правоохранителей", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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