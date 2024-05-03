По методичке "цветной" революции: Протестующие в Грузии готовили провокацию против полицейских

МВД Грузии раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских. "Организаторы акций планировали устроить так называемый перформанс, в частности, осуществить инициирование насильственных действий со стороны правоохранителей", - рассказали в пресс-службе ведомства.