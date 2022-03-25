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Иван Алыпов: «Как я вижу: для Устюгова пришел момент подумать о завершении карьеры. Зачем продолжать?»

Бронзовый призер Турина-2006 в лыжах Иван Алыпов поделился прогнозом на выступление Александра Большунова на чемпионате России, а также прокомментировал то, что Сергей Устюгов пропустит турнир.

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