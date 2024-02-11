Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Да, да. От Москвы до Казани, всего то 4500 оплати и езжай.. и за топливо ещё заплати, да пожрать чего то в дороге тре...Кто будет виноват...
  • Семенков Александр
    Хотелось бы так.Полянский в ООН з...
  • irina bugrova
    Любопытно, какой коттедж вы отапливаете.За Собчак и ее ма...

«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор

«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор

С одной стороны, это частное мнение конкретного человека, но с другой – это мнение директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марины Храмовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НR
Надежда Rudi
Ждут у нас в России метисов, как в Америке?
Ответить
16 час.
Александр Свитайло
Простая математика. 2 человека создали семью и если у них будет 2 ребенка, то прирост нулевой ( не говорю уже об одном ребенке). Чтобы он был плюсовым, нужно минимум 3 ребенка в семье... это и есть задача для любой страны, а не только России. Кто нибудь задумывался на Западе, зачем у них повсеместно вводятся всякие гендерные смены пола, ЛГБТ и прочие штучки, которые как раз и влияют на резкое снижение рождаемости? Это же кому-то надо.
Ответить
15 час.
Максим
Исключение логики из школьной программы, совместное обучение и присоединение к декларации прав ребёнка с установлением возраста малолетства в 14 (Четырнадцать, Карл!) лет - творение Н.С.Хрущёва (Гасвицкого) - его и благодарите. Интересно, Крым вернули, а остальные хрЮщевские пакости отменять не хотят. Нравится или на манеже всё те же?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх