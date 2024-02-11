«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор

Александр Свитайло

Простая математика. 2 человека создали семью и если у них будет 2 ребенка, то прирост нулевой ( не говорю уже об одном ребенке). Чтобы он был плюсовым, нужно минимум 3 ребенка в семье... это и есть задача для любой страны, а не только России. Кто нибудь задумывался на Западе, зачем у них повсеместно вводятся всякие гендерные смены пола, ЛГБТ и прочие штучки, которые как раз и влияют на резкое снижение рождаемости? Это же кому-то надо.