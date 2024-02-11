С одной стороны, это частное мнение конкретного человека, но с другой – это мнение директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марины Храмовой.
«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор
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НR
Надежда Rudi
Ждут у нас в России метисов, как в Америке?
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16 час.
Александр Свитайло
Простая математика. 2 человека создали семью и если у них будет 2 ребенка, то прирост нулевой ( не говорю уже об одном ребенке). Чтобы он был плюсовым, нужно минимум 3 ребенка в семье... это и есть задача для любой страны, а не только России. Кто нибудь задумывался на Западе, зачем у них повсеместно вводятся всякие гендерные смены пола, ЛГБТ и прочие штучки, которые как раз и влияют на резкое снижение рождаемости? Это же кому-то надо.
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15 час.
Максим
Исключение логики из школьной программы, совместное обучение и присоединение к декларации прав ребёнка с установлением возраста малолетства в 14 (Четырнадцать, Карл!) лет - творение Н.С.Хрущёва (Гасвицкого) - его и благодарите. Интересно, Крым вернули, а остальные хрЮщевские пакости отменять не хотят. Нравится или на манеже всё те же?
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12 час.
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