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Царьград

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Украину предупредили об ударе "Орешником": Этого заявления многие ждали

Украину предупредили об ударе "Орешником": Этого заявления многие ждали

Депутат Колесник сделал жёсткое заявление, предупредив Украину, что она уже близка к удару "Орешником".

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