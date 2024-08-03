Аналитик Житнухин: дилеры снизили цены на Peugeot и Citroen для разгона продаж

Российские дилеры снизили цены на европейские автомобили брендов Peugeot и Citroen для привлечения покупателей на фоне низкого спроса, заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
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