Врач Малинникова: прививка не может заразить человека вирусом гриппа

Доктор медицинских наук, врач‑инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в беседе с газетой «Известия» развенчала один из самых распространенных мифов: от прививки можно заболеть гриппом.
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