Четверо мужчин и две женщины ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четверо мужчин и две женщины получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область.
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