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Владислав Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 95,77% голосов

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии, после обработки 2,60% протоколов на выборах главы Республики Тыва лидирует Владислав Ховалыг, который представляет партию «Единая Россия».

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